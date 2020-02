National Geographic Documentary Films acquiert les droits mondiaux sur Saudi Runaway

National Geographic Documentary Films a annoncé qu’il a obtenu le long métrage documentaire Saudi Runawa.

Après le succès de la deuxième nomination consécutive à la bannière du film aux Oscars pour La cave, qui se concentre sur la première femme dirigeante d’un hôpital syrien, Saudi Runaway est une histoire d’une réalisatrice suisse-allemande, Susanne Regina Meures, et parle d’une jeune femme courageuse qui prend audacieusement son destin en main, au grand risque personnel.

Salué comme «un profil de courage, plus suspensif que de nombreux thrillers hollywoodiens» par The Hollywood Reporter, Saudi Runaway suit Muna, une jeune femme en Arabie saoudite qui tient compte de son mariage arrangé à venir et d’une vie contrôlée par son père dominateur.

Lorsque Muna élabore un plan pour s’échapper, elle utilise son téléphone portable pour documenter secrètement son existence claustrophobe et sa fuite vers la liberté. Travaillant en étroite collaboration avec la réalisatrice Susanne Meures (avec qui elle a parlé plusieurs fois par jour pendant des mois), le résultat est une vue inédite de la culture patriarcale de l’Arabie saoudite et l’histoire fascinante d’une femme qui risque tout pour se libérer. Bien qu’un défi logistique et technique à diriger de loin, un récit cinématographique rare a été conçu sous la direction de Meures.

“Muna est l’une des femmes les plus volontaires et les plus courageuses que je connaisse”, a déclaré la réalisatrice Susanne Meures. «Sans précédent, en tant que femme saoudienne, Muna ose parler. Elle partage sa douleur et nous offre un aperçu d’un monde caché. Bien que le Royaume d’Arabie saoudite soit au centre des affaires mondiales, il existe très peu d’images authentiques de la vie. L’histoire de Muna est d’une grande urgence et d’une grande pertinence et résume essentiellement un drame des droits de l’homme en son cœur. “

Meures a attiré l’attention avec son premier film, Raving Iran (2016), qui a été présenté dans plus de 130 festivals de cinéma à travers le monde, a remporté de nombreux prix et a continué à être un succès dans les cinémas. Saudi Runaway est son deuxième long métrage documentaire. Meures est également scénariste et coproducteur du projet, Christian Frei (Christian Frei Film Productions GmbH) produisant et servant de monteur du film.

L’accord a été négocié par Stefan Kloos pour Rise and Shine World Sales et Jason Ishikawa pour Cinetic au nom des cinéastes.

National Geographic Documentary Films a déjà sorti l’Oscar, le BAFTA et le septuple prix Emmy Solo gratuit, le documentaire primé au Sundance Audience Award Expo-sciences; et Jeanne, qui sont tous disponibles sur Disney +. Il est actuellement inconnu Saudi Runaway sera publié sur Disney +, ou à cause du sujet s’il sera disponible sur Hulu à la place.

