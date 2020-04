National Geographic Documentary Films annonce un projet de long métrage basé sur le célèbre chef et humanitaire José Andrés

National Geographic a annoncé les détails d’un nouveau documentaire de Ron Howard qui sera basé sur le chef de renommée mondiale et humanitaire José Andrés et son légendaire à but non lucratif, World Central Kitchen, qui aide à reconstruire les nations à la suite d’une catastrophe, en fournissant des aliments sains aux personnes touchées .

Le documentaire sera produit par Brian Grazer, Sara Bernstein et Justin Wilkes. Le film sera produit par Michael Rosenberg et Louisa Velis d’Imagine Entertainment, Nate Mook et Richard Wolffe de World Central Kitchen, et Carolyn Bernstein et Ryan Harrington de National Geographic Documentary Films.

En tant que premiers intervenants mondiaux axés sur l’alimentation, Andrés et l’équipe de World Central Kitchen se sont mobilisés pour lutter contre la faim dans le sillage de la crise en servant à ce jour plus de 16 millions de repas. Plus récemment, l’organisation s’est mobilisée pour apporter des aliments sains et nourrissants à ceux touchés par la pandémie de coronavirus, se battant en première ligne pour livrer des repas aux passagers des paquebots de croisière en quarantaine, aux écoliers, aux professionnels de la santé, aux personnes âgées et aux plus vulnérables à travers le Le programme #ChefsforAmerica, qui sert désormais plus de 100 000 repas par jour aux États-Unis et en Espagne.

Offrant un accès exclusif aux initiatives et aux archives de World Central Kitchen, le documentaire suivra Andrés et son équipe à travers le monde alors qu’ils abordent les crises environnementales et humanitaires croissantes qui dévastent notre monde de la meilleure façon dont ils savent comment: à travers la nourriture. Le film examinera en profondeur les collaborations de World Central Kitchen avec des chefs locaux pour nourrir les personnes touchées et les premiers intervenants, ce qui a insufflé un sentiment d’espoir extraordinaire dans ces communautés. Des premières lignes d’une crise aux coulisses de la cuisine, le film examinera la restauration de la communauté et l’activation du changement, un repas à la fois.

«Servir aux gens une assiette de nourriture fraîche après une catastrophe est bien plus qu’une question de calories pour les remplir. Un repas chaud est confort, dignité, espoir – un signe que quelqu’un se soucie et que demain sera meilleur », a déclaré Andrés. «De Porto Rico aux Bahamas en passant par le Mozambique, j’ai vu à quel point il est important d’agir rapidement et de s’adapter constamment pour atteindre les communautés dans le besoin avec l’urgence du moment. Je suis ravi de travailler avec National Geographic, avec Ron et l’équipe Imagine, pour raconter l’histoire de World Central Kitchen et montrer à quel point la nourriture est puissante dans la lutte pour guérir les gens et la planète. “

“Quand nous avons commencé à tourner Reconstruire le paradis, J’ai été étonné de voir l’impact immédiat que José et l’équipe de World Central Kitchen ont eu sur les citoyens de Paradise, en Californie, à la suite des incendies paralysants qui ont détruit leur ville », a déclaré le réalisateur Ron Howard. «Et maintenant, en le suivant alors qu’il aide ceux qui en ont le plus besoin pendant cette pandémie, je me suis rendu compte que le travail qu’il accomplit dans le monde est l’une des nécessités les plus critiques et souvent ignorées des secours en cas de catastrophe. Je suis honoré de partager sa mission avec des publics du monde entier. “

«Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat fructueux avec Ron Howard, Brian Grazer et l’équipe férocement talentueuse d’Imagine Documentaries, qui partagent notre passion pour la narration percutante et authentique», a déclaré Bernstein, vice-président exécutif du contenu scénarisé mondial et des films documentaires pour National Géographique. “Nous sommes impatients d’inspirer et de dynamiser le public du monde entier alors que nous tournons la lentille sur les efforts humanitaires novateurs, compatissants et transformateurs de José Andrés et World Central Kitchen.”

Le film sans titre sur José Andrés et World Central Kitchen est produit pour les films documentaires National Geographic par Imagine Documentaries.

Aucune date de sortie du documentaire n’a été annoncée pour le projet.

