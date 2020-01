National Geographic renouvelle la vie sous zéro pour plusieurs saisons

Lors de l’événement Disney’s TV Critics Association, National Geographic a annoncé que Life Below Zero avait été renouvelé pour plusieurs saisons pour deux autres séries. Et National Geographic a annoncé une nouvelle saison de Life Under Zero: Port Protection.

Il y aura également une nouvelle série dérivée appelée Life Below Zero: Next Generation, qui se composera de huit épisodes et sera présentée en première sur National Geographic en 2021. Cette nouvelle retombée a de nouveaux membres de la distribution qui ont essayé la vie contemporaine et l’a rejeté en faveur d’une vie de liberté dans le désert sauvage de l’Alaska. Ils témoignent du mécontentement croissant de la génération actuelle à l’égard des technologies, omniprésentes dans la vie moderne. L’équipage capturera les membres du casting alors qu’ils se précipitent pour se préparer et survivre aux mois gelés de l’hiver jusqu’au dégel du printemps.

Le spectacle est créé par BBC Studios pour National Geographic.

Les 16 premières saisons de Life Below Zero sont maintenant disponibles sur Disney +, donc ces nouveaux spectacles devraient être disponibles une fois qu’ils auront terminé leur diffusion sur la chaîne National Geographic (à moins que Disney ne modifie sa stratégie de sortie Disney + avant cette date).

Êtes-vous content que Life Below Zero revienne pour de nouvelles saisons?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.