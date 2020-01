Natti Natasha a intimidé papa Yankee en se penchant sur scène, il n’a pas eu pitié de lui!

Habituée à faire ce qu’elle veut, les «durs des durs» n’avaient aucune contemplation même avec Daddy Yankee. Elle l’a fait c’était incroyable!

25 janvier 2020

Il suffit de regarder une vidéo pour comprendre que lorsqu’ils rejoignent la scène Natti Natasha et Papa Yankee, la montée d’adrénaline est tout simplement inégalée.

Ce n’est pas pour rien que tous les problèmes sur lesquels ils travaillent ensemble deviennent des succès… Certainement, cette paire sait quoi faire pour rendre leurs fans fous.

Cependant, il existe des situations dans lesquelles ils ne se mesurent pas non plus. Aujourd’hui, par exemple, nous avons une photo de quand les émotions de Natti ils l’ont saisi et ont fini par se pencher à un angle de 90 degrés, sans Papa Yankee Je pouvais comprendre ce qu’il faisait.

Et la vérité est que Papa Yankee Il a tout fait pour montrer qu’ils ne sont que des amis et qu’il ne peut pas voir Natti comme plus qu’une collègue, mais cela montre qu’elle ne facilite pas les choses.

Le plus drôle, c’est que si c’était la réaction de Papa YankeePouvez-vous imaginer celui de sa femme? ¡¡Natti Natasha C’est un danger!

.