Natti Natasha a négligé et le blazer l’a laissée sortir: le halo était sorti!

Le Natti Natasha reggaetonera est une bombe en soi. En quelques semaines, il a sorti deux succès musicaux et de manière incroyable, il a rassemblé des millions de vues sur toutes les plateformes. Mais cette photo l’a découverte involontairement!

25 février 2020

Lentement et Tu me tues sont les deux nouvelles chansons qui Natti Natasha ajouté à son crédit.

Il les a présentés dans le Prix ​​Lo Nuestro et a provoqué une fureur parmi ses collègues et les espaceurs derrière l’écran.

Maintenant, Natti Natasha a téléchargé une image sur son compte instagram officiel, avec un style très beau, élégant et vintage.

La publication a ajouté plus de 250 000 likes, mais le plus surprenant, près d’un millier de commentaires. Parce que?

Zoomez sur les deux reggaetonera et vous pouvez le voir: ses milliers d’adeptes lui ont fait savoir que son blazer était perfide et montrait plus sous le vêtement. Maman!

