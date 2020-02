Natti Natasha apparaît dansant la bachata avec une tenue translucide et son haut est vu

Regardez l’incroyable bachata dansant Natti Natasha pendant que sa démolition a fait sienne. OMG est marqué tout cela là-bas!

1 février 2020 19 h 47

Certainement cette vidéo de Natti Natasha Il en a laissé plus d’une avec la bouche ouverte et pas précisément à cause de son talent de chanteur.

Dans ce scénario, l’artiste dominicain est vu sur Instagram dansant de la bachata avec une tenue qui a volé absolument toute l’attention du public.

La musique principale de la scène est intitulée: “Who Knows”, profitant du moment avec certains de ses danseurs, il a démontré ce qu’il sait faire avec ces hanches et avec la lumière parfaite sur son sommet, il a laissé voir plus du récit.

Une combinaison serrée au corps de couleur noire avec de petites incrustations lumineuses captives à tout son public non seulement à ceux qui étaient là mais aussi à tous ses followers puisque la vidéo a atteint plus de 37k reproductions en une seule journée étant un compte rendu de Instagram non officiel

Bien que l’arrière-garde de l’artiste joue le rôle principal que nous ne pouvons ignorer, le talent né qu’elle a lorsqu’elle danse Natti Natasha démontrant pourquoi la République dominicaine est le berceau de la bachata.

