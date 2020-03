Natti Natasha bat Karol G Watch alors qu’elle rebondit dans un costume caoutchouté!

Natti Natasha est difficile, comme cela a été démontré

11 mars 20208 h 36

La chanteuse Natti Natasha, est synonyme de lutte car on se souvient que l’artiste a quitté sa terre, son pays et son peuple pour traverser les frontières et imposer ses rêves de chanteuse.

Pour ce qui précède, à plusieurs reprises, l’artiste a commenté tout ce qu’elle a dû souffrir pour être la Natti Natasha que nous connaissons aujourd’hui.

Récemment, nous avons trouvé un matériel audiovisuel qui a laissé tous ses fans la bouche ouverte, car nous pouvons clairement voir comment Natti Natasha tourne et tourne le dos et d’un moment à l’autre déplace ses bulles sans s’arrêter.

Ce qui attire vraiment l’attention de la vidéo, c’est que l’artiste bouge ses fesses sans trop d’effort avec un costume bleu bien collé qui lui permet de réaliser tous ces mouvements très bien pensés.

Sans aucun doute, Natti Natasha a démontré une fois de plus qu’elle est le reggaeton le plus célèbre du moment, encore plus que Karol G, puisque Natti est capable de jouer des ballades, de la bachata, du reggaeton et d’autres genres musicaux.

.