Natti Natasha dans sa meilleure version bleue: si serrées qu’elles vont exploser!

“Il peut à peine respirer”, ont déclaré plusieurs fans après avoir vu Natti Natasha dans cette petite robe bleue. En plus des deux si grands, vous devez ajuster beaucoup plus!

4 février 2020

Natti Natasha C’est l’un des reggaetoneras latins les plus beaux et les plus recherchés au monde.

Sans aucun doute, entre ses chansons (et clips vidéo) et ses concerts chauffe tous les fans. Ces près de 22 millions de fans l’aiment!

Mais avec ces deux dernières photos que vous verrez ci-dessous, Natti Natasha a paralysé le cœur de tout le monde: dans une robe bleue, gaza et très serrée!

Ci-dessus, le reggaetonera télécharge un selfie, d’en bas. Magnifique avec son maquillage mais les regards les monopolisaient avec autre chose.

Après tout, Natti Natasha est une déesse, c’est indéniable!

.