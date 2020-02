Natti Natasha est ainsi touchée dans la salle de bain, regardez la vidéo explosive!

La diva extravertie et toujours Natti Natasha ne cesse de surprendre ses fans avec ses vidéos ultra épicées, cette fois la Dominicaine est passée et s’est enregistrée en train de le faire dans la salle de bain de cette façon.

31 janvier 2020

L’interprète de “Criminal” tous les jours est sans aucun doute dans ses meilleures années, Natti Natasha Chaque fois, il obtient de plus en plus d’adeptes grâce à sa voix voyante et son charisme.

Le hard of hard a encore une fois captivé tous ses fans avec une vidéo explosive, où il est vu avec beaucoup de malice et d’énergie n’a pas de limites!

Un Natti Vous pouvez le voir bouger tout son corps au son d’une de ses chansons les plus célèbres appelée “Impatient”, le remix collant a fait bouger ses hanches anormalement et hors de ce monde vers la belle Dominicaine.

La même chanteuse a publié la vidéo dans ses histoires Instagra, puis, Natti Elle est très active dans ses réseaux sociaux, ce qui l’a ajoutée à l’une des Latinas avec le plus de followers sur Instagram.

Un dur!

.