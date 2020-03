Natti Natasha est capturée avec deux hommes dans l’eau faisant cela. Regardez sa réaction!

La belle chanteuse dominicaine a surpris tout le monde avec cette vidéo sur son compte Instagram.

4 mars 2020

Natti Natasha est sans aucun doute l’une des femmes les plus attirantes du genre urbain, elle a réussi à amasser un grand nombre d’adeptes attentifs à toute nouveauté de la chanteuse.

Les belles dominicaines avec Becky G et Karol G, sont devenues les figures les plus représentatives et les plus importantes du reggaeton féminin aujourd’hui, car elles ont volé le cœur de tout le monde avec leurs chansons.

Cette fois, nous avons trouvé une vidéo sur le compte Instagram officiel de Natti, ce qui a été très controversé, car vous pouvez y voir le chanteur dans l’eau avec deux hommes.

Natalia Alejandra au moment de la publication de la vidéo a cité ce qui suit: «Quand ils vous maltraitent pour ne rien savoir. Qui est comme moi qui ne sort pas? #nattinatasha #despacio », Natti a accompagné ce commentaire d’une émoticône de visage heureux.

Parmi les multiples commentaires de l’audiovisuel nous mettons en avant: «Ne vous laissez pas mettre du poivre dans le jus», «Eh bien je suis le même, je ne sais pas nager, je ne sors pas plus que ce que j’essaye» et «Mais belle cette prise d’un jour disons que j’apprendrai que facile a allégé tout ce que vous n’apprendrez pas à nager. »

