Natti Natasha est enregistrée en train de le faire seule devant le miroir Il a réchauffé tout Instagram!

La belle dominicaine, Natti Natasha a réchauffé tout Instagram en s’enregistrant dans une vidéo voyou, ses mouvements sont définitivement d’un autre niveau!

24 janvier 2020

L’interprète «Criminal» semble adorer le faire devant le miroir, car, à plusieurs reprises, elle a été très sensuelle pour plaire à ses fans.

Natti Natasha une fois de plus, il a montré son corps élancé et défini, enregistrant ses hanches de manière très sensuelle, la vidéo est devenue virale et compte maintenant plus de deux millions de reproductions, fou!

Tout semble indiquer que le chanteur a été enregistré «en coulisses» juste avant un grand concert au Mexique, ce fut définitivement le meilleur échauffement de Natti.

Une autre des choses les plus frappantes de sa vidéo était ses costumes bizarres, ses collants et son corps en cuir qui laissaient tout parfaitement marqué. Quelle femme!

Natti Natasha Il a battu des records comme l’un des latinas urbains les plus écoutés d’aujourd’hui, et sur Instagram c’est l’un des plus suivis, il compte plus de 20 millions de followers, qui sont très actifs.

