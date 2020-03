Natti Natasha est filmée en train de se déshabiller: elle l’agite et fait rêver ses fans

Reggaetonera Natti Natasha a décidé de donner un spectacle formidable à ses fans. Au fur et à mesure que la musique progressait, il décida de faire une chorégraphie très audacieuse. Regardez quelle infâme vidéo!

1 mars 2020

Natti Natasha Il compte près de 23 millions de followers sur les réseaux et ce n’est pas pour rien.

Sa musique transcende les frontières et sans oublier sa présence sur Internet avec tous ses fans dans le monde. De plus, elle est très belle et sait se déplacer excellente!

C’est une excellente vidéo de test: les followers l’ont partagée sur instagram et ont laissé tout le monde sans voix.

Partant d’un défi pour les joueurs de baseball de l’équipe Aguilas, Natti Natasha a été filmé en dansant un thème musical d’eux. Tout d’abord, avec une veste bleue; puis, il a volé et une autre chose est apparue et … maman!

En dessous, il portait la chemise Eagles, jusqu’à ce qu’il choisisse également de l’enlever et de porter un ensemble noir et serré.

“Je n’en avais pas d’autre”, étaient les mots du reggaetonera. Comme l’ont commenté ses fans, c’était un défi mais cela aurait pu être très dangereux!

.