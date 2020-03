Natti Natasha est mise en quarantaine dans sa chambre. Regardez-la!

La jeune chanteuse étonne encore tout le monde avec cette photo

18 mars 2020

Natti natasha Elle est considérée comme l’une des plus jeunes artistes du genre urbain, et elle a su le démontrer dans chaque spectacle qu’elle interprète où elle finit par gagner le cœur de millions de fans, qui la classent comme une femme incomparable.

En plus d’impressionner par sa beauté extraordinaire, Natti Il sait aussi tomber amoureux de ses mélodies accrocheuses, de son extraordinaire talent et surtout de ses mouvements brusques de la hanche.

Et c’est que la chanteuse dominicaine de plus en plus, montre qu’elle a la force nécessaire pour assumer la position de la plus diva de toutes et bien sûr elle n’a pas tort!

Cette fois, la belle reggaetonera a ébloui tout le monde en partageant une vidéo sur son compte Instagram, se vantant de sa spectaculaire danse et “sans chorégraphie”. Une star entière!

Dans la vidéo, la célèbre chanteuse porte très simplement un costume sombre accompagné d’une casquette qui la rend beaucoup plus séduisante et provocante.

¡Natti même simple tu es belle!

.