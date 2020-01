Natti Natasha est photographiée d’un œil juste en bas: ils la regardent tous!

Natti Natasha portait un nouveau super look et cette fois, plus audacieuse pour l’imprimé qu’elle portait. Mamita, ne nous donne pas de pause!

19 janvier 2020

Le reggaetonera Natti Natasha Surpris à nouveau sur les réseaux sociaux avec un costume unique, beau mais très frappant!

A cette occasion, c’était pour jouer dans un clip vidéo. Le thème est l’image très particulière qui y était portée. Avec ça, vous avez regardé vers le bas!

La chanteuse Natti Natasha a enregistré sa chanson “Leave your kisses”, en utilisant un haut blanc, une veste de la même couleur et un fond brillant et avec un énorme œil au milieu de sa “petite chose”.

Ainsi, le célèbre artiste a reçu de nombreux commentaires; De purs compliments, bien sûr. Est-ce un double message pour nous de nous concentrer là-dessus?

Belle et talentueuse, une combinaison explosive. Les millions de followers sur les réseaux sont justifiés!

