Natti Natasha est sortie avec un seul tour aux Tu Música Urbano Awards 2020. C’était fini!

Natti Natasha a ébloui à Porto Rico par sa voix et sa beauté extraordinaires, cette Dominicaine sait vraiment se démarquer partout où elle arrive!

6 mars 2020

Natti Natasha Une fois de plus, il a volé tous les yeux quand il est arrivé dans une robe violette incroyable et glamour, très décolletée, laissant beaucoup de peau exposée et pour le plus grand plaisir de ses followers.

Bien sûr, nous avons revu Natti arriver avec votre manager et l’amour possible car à tout moment ces deux-là sont toujours très proches l’un de l’autre.

Natti Natasha Il a brisé la scène avec ses nouvelles chansons à succès, parmi lesquelles “Tu me tues” et le remix explosif “Impatient” qu’il a partagé avec Chencho Corleone, Justin Quiles, Wisin et Miky Woodz.

Dans la nuit la plus belle Natti Il a remporté plusieurs prix, qu’il n’a pas hésité à remercier ses partisans, à Pina Records et sa famille, comme c’est beau!

Ce qui ressort le plus dans toutes ses présentations, c’est le petit truc avec lequel elle sort pour offrir son spectacle avec ses collègues du genre urbain, elle ne laisse rien à l’imagination!

