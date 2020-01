Natti Natasha joue au basket avec une jupe en cuir ultra courte Wow!

Au chanteur dominicain Natti Natasha apparemment, il aime, en plus du baseball, le basket-ball aussi. Regardez comment il le joue et l’uniforme qu’il a mis! Mamacita!

15 janvier 2020

Regardez ce que nous avons découvert Natti Natasha. Et il semble que cette bombasse dominicaine aime non seulement le baseball, mais aime le basket-ball.

Déjà en décembre, pendant ses vacances de Noël, nous l’avons vue jouer un lanceur très féminin dans un match inaugural dans sa République dominicaine natale, mais c’est un autre niveau.

Avec une franellia noire semi-transparente, une jupe en cuir à clous métalliques et de longues bottes noires, Natti Natasha pose sur son dos et dévoile le dos. Ouah!

“La balle est sur le terrain”, écrit-il Natii Natasha pour accompagner cette photographie spectaculaire, qui compte déjà plus de 373 mille vues et plus de 2 mille commentaires sur son Instagram.

Wow Natti, la vérité est que vous avez fière allure sur cette photo, toute une diva! J’espère que vous continuerez à faire du sport pour être plus belle chaque jour.

Nous t’adorons!