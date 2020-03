Natti Natasha monte sur scène avec un corps qui ressemble à ceci et l’a montré par inadvertance!

Je n’en peux plus et ça montrait tout OMG!

21 mars 2020

Natti Natasha est la Dominicaine la plus écoutée de toute l’Amérique latine et c’est que dès son plus jeune âge, elle a partagé son grand talent avec de nombreuses grandes stations de radio, c’est pourquoi le nombre de fans qu’elle compte aujourd’hui est de 23 millions.

En plus de ce qui précède, Natti Natasha a démontré son talent sur les grandes scènes et c’est là qu’elle parvient à conquérir encore plus tous ses fans qui la suivent sans arrêt sur leurs réseaux sociaux.

Nous avons récemment trouvé une photo sur le réseau social Instagram qui a surpris tous ses fans, et c’est que l’artiste a décidé de monter sur scène avec un corps bien gommé qui révèle la taille de ses bulles.

Et comme si cela ne suffisait pas, la taille de ses amis est également bien détaillée, Natti Natasha est sans aucun doute comme elle le souhaite car tout le monde complimente son corps mince et tonique.

Parmi les commentaires que nous mettons en évidence: “Tu m’as amoureux de cette paire de grands dieux et la vierge prendra toujours soin de toi, ma belle dominicaine” “Je t’épouse en deux minutes”

.