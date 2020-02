Natti Natasha nous fait perdre la tête en montrant ainsi leur corps

Natti Natasha apparaît sur une plage en montrant plus que le bec et ses seins semblent sortir. On ne peut pas en avoir autant!

13 février 2020

Chanteur de reggaeton Natti Natasha C’est une icône de la beauté dominicaine car elle a su captiver son public à plusieurs reprises soit avec des séances photo ardentes et audacieuses, soit avec de la musique que plus d’un se connecte à son moi intérieur.

En tant que propriétaire de l’un des comptes Instagram avec le plus d’abonnés dans son pays, comptant actuellement plus de 22 millions de followers, on pourrait dire que l’artiste est une influenceuse de classe mondiale et a également eu à plusieurs reprises un record dans le ” la plupart écoutaient les sujets. “

À cette occasion, on peut dire qu’il a été démontré que, bien qu’ils le capturent dans un instantané de manière improvisée, il aura toujours un aspect spectaculaire et il ressemble à la couleur rouge de ce corps si enviable pour beaucoup et si désiré par d’autres, sans quitter de côté ce sourire qui tombe amoureux.

De plus, la publication était présente sur le compte Instagram officiel de l’artiste et a le lieu de naissance de Natti Natasha Porto Rico, sur les plages de Palominito Cay, a à ce jour plus d’un million de réactions.

Ses fans, d’autre part, lui ont demandé à plusieurs reprises: “Qu’a-t-il ressenti en revenant et en prenant un bain de soleil dans son pays natal?”, Soulignant que la vie d’un artiste n’est pas toujours ce qu’on croit parce qu’il y consacre beaucoup Temps et efforts pour voyager à travers le monde.

