Natti Natasha portait le pantalon translucide de Shakira et tout a été vu aussi!

La dominicaine a dansé la bachata avec un pantalon très similaire à celui de la chanteuse colombienne Shakira, qui a également montré ses vêtements internes.

26 janvier 2020

Si 2019 était utile, c’était pour consolider Natti Natasha comme l’une des figures féminines les plus influentes du monde du reggaeton et de la musique urbaine.

Avec plusieurs collaborations musicales qui incluent des artistes tels que Papa Yankee et Romeo Santos, ce dominicain a atteint le top 3 des plus écoutés et admirés du genre.

Comme vous le savez, c’est une beauté, Natti Il a également profité de sa beauté pour se catapulter, c’est pourquoi nous l’avons toujours vue avec des looks incroyables qui exposaient toutes ses courbes.

Aujourd’hui, nous avons trouvé une vidéo du moment où le dominicain portait un pantalon translucide très similaire à celle de la chanteuse colombienne Shakira et les fans, toujours aussi détaillés, l’ont remarqué et lui ont dit dans les commentaires du post.

La vérité est que cela semble être un vêtement que nous devrions tous avoir, car les deux ont un grand sentiment. Quelles femmes!

