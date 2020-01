Natti Natasha présume l’arrière-garde avec un pantalon string | Instagram

Nattai Natasha d’origine dominicaine a partagé une photographie ça rend tout le monde fou car en plus de se faire valoir sa jolie arrière Il porte un string sur son pantalon, ce qui le rend encore plus marqué.

La belle interprète de “La meilleure version de moi” Il mesure 1,62 mètre et est créancier de l’un des corps les plus exquis du médium musical.

Cette publication est la dernière partagée par la chanteuse qui ravit constamment les élèves de ses vingt et un millions six cent mille adeptes en Instagram.

La tenue qu’il porte et qui a tant attiré l’attention des internautes se compose de plusieurs pièces, pour ajouter le monochrome est dans un fond de la même couleur que sa garde-robe.

Natti porte une paire de pantalons, qui ressemblent à des collants rose fuchsia parce que vous pouvez voir tous les détails, même l’un des ses tatouages, en plus il porte un type de corset qui comprend un string pour un plus grand soutien, probablement dans les manches, vous pouvez voir une coupe boutonnière et des manches longues.

Ses cheveux sont en demi-couleur lâches, accompagnés d’un maquillage discret sur la photo on ne peut pas apprécier les bijoux mais il semble qu’elle ne porte rien.

Il semble que le rose soit son préféré ou celui qu’il utilise pour se sentir plus audacieux car il a récemment surpris ses followers avec une vidéo où il relève le défi #QueTirePalanteChallenge, où il bougeait assez bien ses hanches avec une danse audacieuse, vêtue d’une robe rose transparente, tandis qu’en arrière-plan, la chanson jouée par Daddy Yankee était jouée.

Le 10 décembre, Natti Natasha s’est transformée 33 ans, pour fêter son anniversaire, il a partagé une photo de sa belle arrière-garde sur Instagram.

L’interprète de “Runaway” Il a ravi ses 20,6 millions de followers sur Instagram lorsqu’il a partagé l’un de ses meilleurs attributs sur une photo, ce qu’il fait constamment.

