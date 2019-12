Natti Natasha se couvre de pierres brillantes et pose devant le miroir.Très belle!

Le dominicain a laissé tout le monde perplexe avec une photo prise devant le miroir.

20 décembre 2019

Déjà pour tout le monde c'est un fait que le chanteur dominicain Natti Natasha C'est, comme elle le dit:le dur du dur»Du genre reggaeton et musique urbaine.

Avec 33 ans récemment, cette brune élancée aux cheveux longs a captivé des millions de followers à travers le monde qui la reconnaissent non seulement pour ses thèmes individuels, mais aussi pour ses collaborations avec des artistes tels que Romeo Santos et Papa Yankee.

Natti NatashaEn plus du talent, il a du style. Beaucoup l'admirent pour son corps enviable et avec son visage d'ange, elle est tombée amoureuse de millions de personnes sur les réseaux sociaux qui la flattent et la félicitent toujours.

Aujourd'hui nous avons pour cette femme fans une photo qui nous a littéralement rendus fous! … Et c'est que connaître parfaitement tout ce qui génère ses courbes, pour Natti Il a eu l'idée de prendre une photo devant le miroir montrant sa silhouette spectaculaire.

La vérité est que cette femme n'a rien à envier à personne. Quelle femme sur toi Natti Natasha!