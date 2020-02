Natti Natasha sera maman! Photo filtrée de la chanteuse avec assez de ventre

Reggaetonera Natti Natasha semble être très concentrée sur sa carrière musicale mais cette photo est apparue et a tourné tous ses fans. Qui est le père?

24 février 2020

Natti Natasha Il a réussi à dire que son seul compagnon est la musique.

Beaucoup se demandaient quand il aurait un petit ami, juste par curiosité. On a parlé de Papa Yankee et leur lien étroit (ils semblent plus que des amis), et aussi de Raphy Pina, Votre représentant Pina Records.

Il n’y a rien de confirmé, seulement des photos et des vidéos qui montrent Natti Natasha très proche d’eux mais ça peut être tranquillement une amitié.

Maintenant, nous ne comprenons pas ce qui suit: une photo du reggaetonera a été diffusée en mode selfie et sa main droite serrant son ventre. Est-ce que bébé arrive?

Bien que cela semble une belle nouvelle, ce n’était qu’une “mauvaise blague” de reggaetonera, qui a ensuite déclaré que “ce n’était que de la nourriture après un concert très mouvementé”. Ufa!

.