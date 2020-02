Natti Natasha s’est photographiée très près de cet homme, ce n’est pas papa Yankee!

La Dominicaine Natti Natasha a de nouveau beaucoup parlé lors de la prise de vue avec cet homme, quelle audace!

26 février 2020

Natti Natasha Elle est l’une des chanteuses de reggaeton les plus recherchées du moment, non seulement sa voix l’a amenée à la célébrité, sa beauté éblouissante lui a fait plus d’un soupir.

Cette dominicaine a donné de quoi parler dernièrement, eh bien, elle a été impliquée dans une supposée relation avec le célèbre reggaeton Papa Yankee, même s’il est marié et heureux avec des enfants.

À cause de tant de rumeurs, Natti Il a précisé très clairement que les sentiments qu’il ressentait pour l’interprète «Dura» ne sont que de l’amitié.

Cette fois Natti Natasha Il a mis en ligne une photo avec un bel homme sans chemise, les deux étaient très proches l’un de l’autre dans son post!

Se pourrait-il que ce soit le nouvel amour des dominicains?

.