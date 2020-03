NAV, Gunna et Travis Scott partent en guerre dans la vidéo des Turcs

Prêt pour la guerre. Après avoir abandonné leur collaboration «Turks» la semaine dernière, NAV et Gunna se préparent au combat dans la vidéo pleine d’action mettant en vedette Travis Scott.

Tourné sur une base militaire et réalisé par Amir “Cash” Esmailian et Zac Facts, le clip militariste retrouve le trio au milieu d’une zone de guerre avec des chars, des lance-flammes et une armée de femmes. NAV est entouré de danseurs légèrement vêtus, brandissant des fusils et agitant le drapeau XO. Gunna roule dans un Hummer tandis que Young Thug fait également une apparition. Perché au sommet d’un char, Travis dirige ses troupes tandis que des missiles volent dans le ciel.

NAV a abandonné vendredi la piste produite par Wheezy. Il prépare actuellement un suivi de Bad Habits en 2019, tandis que Gunna devrait sortir son nouvel album WUNNA cette année.

Dirigez-vous vers les lignes de front avec NAV et son équipe.

