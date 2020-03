NAV se présente avec Travis Scott et Gunna sur ‘Turks’

C’est encore petit.

Près d’un an après la sortie de Bad Habits, NAV re-monte avec son nouveau morceau «Turks» avec Travis Scott et Gunna. Le banger du club est le tour parfait pour votre prochain rager de quarantaine, et trouve le trio repping leurs sets sur la production Wheezy.

En mai 2019, NAV a sorti son album en tête des classements Bad Habits, qui présentait des apparitions de Meek Mill, Young Thug et The Weeknd. Son LP Reckless 2018 a récemment été certifié or, tandis que “Wanted You” avec Lil Uzi Vert est désormais 2x platine.

NAV peut également être entendu sur “Leaders” de l’édition de luxe de Eternal Atake de Lil Uzi Vert. Pendant ce temps, Gunna a récemment sorti «SKYBOX», le premier single de son prochain album WUNNA.

Aime

0