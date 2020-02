NBA Youngboy et Quando Rondo échangent des barres sur “Suited Panamera”

NBA Youngboy a fait appel à son ami et collaborateur de longue date Quando Rondo pour sauter sur ses coupes d’album, “Suited Panamera”, à partir de son album récemment sorti, Still Flexin, Still Steppin (2020). Bien que les artistes hip-hop de 20 ans luttent actuellement contre la perte possible de ses jeunes frères en prison à long terme, Youngboy Never Broke Again a promu en toute confiance sa dernière offre musicale et a reçu des commentaires positifs de sa base de fans massive. Et “Suited Panamera” est l’un de ces morceaux qui va l’aider à atterrir confortablement en haut de la liste des albums du Billboard Hot 200 dans les semaines à venir.

La chanson produite par Khris James & Vadebeatz présente un rythme midtempo avec plusieurs jeux de cordes de piano superposés les uns sur les autres. Une ligne de basse 808 percutante fournit de la chaleur à l’instrument tandis que le séquençage de la batterie reste agressif. NBA Youngboy lance la chanson en admettant douloureusement ses difficultés avec les traumatismes, la confiance et l’automédication tandis que Quando Rondo tire sur son opposition et représente son affiliation à un gang de crip.

Écoutez “Suited Panamera” de NBA Youngboy avec Quando Rondo dans le lien de streaming fourni ci-dessous et laissez vos impressions sur la piste dans la section des commentaires.

Paroles Quotable

Chante ça, merde cet amour merde, salope, depuis longtemps disparu, bébé

J’ai des problèmes de confiance, et ces médicaments ne me laisseront pas tenir, bébé

Je veux tout quitter, mais j’ai trop fait pour le faire

Ceux que j’aime, je les coupe, car c’est trop et je ne peux pas le prendre

Je ne parle pas dessus de chaque côté

Them Xans ce qui a attiré ce regard dans mes yeux

Il engourdit ma douleur, ne part jamais, il ne fait que monter

À la fin, non seulement que ton âme est partie, ton nom meurt

