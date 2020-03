NBA YoungBoy rejette les rumeurs sur les relations

Youngboy Never Broke Again dit qu’il n’a actuellement pas de petite amie, brisant le cœur de centaines de femmes à travers le monde.



Pendant des mois, Youngboy Never Broke Again a été lié à Yaya Mayweather, la fille de Floyd Mayweather, mais il semble que leur aventure soit terminée alors que le rappeur de Baton Rouge a déclaré à ses fans qu’il n’avait actuellement pas d’intérêt romantique.

Si vous demandez à Yaya, ou Jania, ou Kaylyn, ou à l’une des autres femmes qui ont été liées à NBA Youngboy dans le passé, elles peuvent vous dire qu’elles sont l’âme soeur légitime du rappeur. Cependant, le jeune de 20 ans ne se ferme à aucun des autres poissons de la mer, déclarant qu’il n’a pas de petite amie pour le moment.

Erika Goldring / .

“Je n’ai pas de petite amie, je garde mon bm avec moi, elle peut partir si elle veut sinon cool”, a déclaré la superstar, notant que seule sa petite maman est proche de lui en ce moment. “Je discute avec une chienne sur un dépotoir, je ne sais pas de quoi je parle, je ne baise même pas avec / dérange pas littéralement tous les brutes meurent.”

Peut-être que Youngboy Never Broke Again a ressenti le besoin de parler de sa vie personnelle après avoir été entraîné dans le drame entre Bhad Bhabie et Skai Jackson. La rumeur veut que les deux adolescents sortent avec le rappeur, ce qui le placerait dans une zone de prédation. Si tel est le cas, il est intelligent pour éviter ce gâchis.

Lisez sa déclaration complète ci-dessous.

