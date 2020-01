NBC aborde la polémique de Shane Gillis samedi soir en direct [TCA 2020] /Film

Publié le dimanche 12 janvier 2020 par Fred Topel

Quand Saturday Night Live embauché trois nouveaux membres de la distribution cette année, producteur exécutif Lorne Michaels a d’abord été félicitée pour avoir embauché le premier acteur asiatique Bowen Yang et ajouté Chloe Fineman à la liste des femmes de l’émission. La troisième location, Shane Gillis, a co-animé le podcast secret de Matt et Shane et un épisode dans lequel il a utilisé des insultes racistes et homophobes a émergé, conduisant Michaels à licencier Gillis.

Président de NBC Entertainment Paul Telegdy s’est adressé à la Television Critics Association le samedi 11 janvier. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu des conversations avec Michaels au sujet du processus de vérification, Telegdy a abordé la question et a expliqué comment ce type de processus fonctionne et comment procéder à l’avenir.

Telegdy a crédité les membres de la Television Critics Association et leurs points de vente pour la diligence nécessaire pour trouver le matériel problématique de Gillis. Il a également reconnu qu’il ne devrait pas appartenir au public de découvrir de telles choses, et a crédité Michaels d’avoir agi rapidement. Le président a déclaré:

«Ce qui s’est passé très rapidement quand je pense que l’une des personnes intelligentes dans cette pièce ou l’un des organes pour lesquels vous travaillez, a recherché les noms des acteurs sur Google. Ce qui s’est passé ensuite, ce fut un moment d’apprentissage pour beaucoup de gens. La rapidité avec laquelle Lorne a agi et, par la suite, ce qui se passe, je pense encore une fois, témoigne de la façon dont nous agissons en tant qu’entreprise. Ce que vous faites pour prévenir de futurs accidents va au cœur des gens de NBC qui s’occupent de la boutique, donc toujours à la recherche de mieux. »

Que s’est-il passé avec le contrôle?

NBC et Michaels ont été critiqués pour ne pas avoir vérifié suffisamment Gillis pour découvrir son podcast avant de l’embaucher. Telegdy a reconnu que le contrôle de SNL devait s’améliorer, mais a mis en garde contre le fait qu’elle devienne trop extrême.

«Je suis sûr que des pratiques spécifiques sont mises en place et que le contrôle, ce que le mot V signifie, contrôle, est très déclencheur pour les gens qui vivent dans un monde de liberté d’expression et de comédie. Je demande simplement à tous ceux qui se soucient de ce qui est vrai et de ce qui est drôle, de ce que les artistes sont autorisés à faire, que c’est une ligne extrêmement fine et une grande zone. Qui surveille normalement les interprètes qui jettent leur carrière sous un bus s’ils prennent la mauvaise décision. Encore une fois, je me souviens de ce qu’Ellen Degeneres a dit aux Golden Globes, à savoir combien vous sacrifiez. C’est exactement le contraire de cela si vous le regardez dans un sens. »

C’est un argument commun, les vieux «comédiens devraient pouvoir dire ce qu’ils veulent». Ils le devraient. Ils ne peuvent pas être arrêtés pour cela, mais il devrait aussi y avoir des conséquences pour tout ce qu’ils disent. Un comédien pourrait affirmer qu’il ne peut pas mettre en scène son jeu s’il doit regarder ce qu’il dit à chaque tour. Cela peut être plus difficile à coup sûr, mais l’auto-édition peut faire partie du processus créatif. Un comédien talentueux devrait relever le défi de faire des emplettes de matériel avant-gardiste tout en réfléchissant à quel type de commentaires pourrait avoir des répercussions à long terme.

Juger ce qui devrait être punissable

Enfin, Telegdy a demandé au TCA de faire preuve de bon jugement sur les commentaires passés qui pouvaient donner lieu à une action aujourd’hui. Il a reconnu que Gillis l’était.

“Nous devons tous apprendre des leçons sur ce que vous secouez dans le passé de quelqu’un et ce pour quoi nous le tenons responsable”, a déclaré Telegdy. “Je vous remercie encore une fois d’avoir prédit le jeu qui se produirait et je suis vraiment fier que nous ayons agi rapidement. Lorne a fait ce qu’il fallait. À l’avenir, nous pensons que nous serons en mesure de rendre des comptes à juste titre. “

Sur ce point, Telegdy a raison. Kevin Hart a perdu son concert pour les Oscars lors de précédents tweets homophobes. Disney a viré James Gunn pour les premiers tweets de blagues sur la pédophilie. Finalement, Gunn a retrouvé son emploi sur Guardians of the Galaxy Vol. 3 avec des excuses sincères et une croissance. Cela montre également comment les talents peuvent réparer leurs erreurs passées en réparant le présent.

Chaque situation est un cas unique, mais ce qui est cohérent, c’est que la situation passée doit être discutée et reconnue. Il doit y avoir un solide processus de vérification en place pour découvrir les incidents ou les commentaires qui pourraient soulever des problèmes à l’avenir. La façon dont on décide de gérer cela est au cas par cas.

