NBC annonce une série télévisée Young Rock sur la vie de Dwayne Johnson [TCA 2020] /Film

Lors de la présentation de la Television Critics Association de NBC, le réseau a annoncé Dwayne Johnson sera producteur exécutif et jouera Young Rock. Exécutif produit par Nanatchka Khan et Jeff Chiang, le projet a reçu une commande directe et suivra les années scolaires de Dwayne Johnson et même sa première carrière de catch. En savoir plus sur la série télévisée Young Rock ci-dessous.

Khan et Chiang ont créé Fresh Off the Boat sur ABC, une série qui était également basée sur l’histoire vraie d’Eddie Huang. Fresh Off the Boat a pris un peu de licence dramatique, suffisamment pour que le vrai Huang quitte le spectacle, mais cela montre la capacité de Khan et Chiang à faire de la télévision convaincante des enfances de célébrités. Johnson a rappelé:

«Lorsque Nanatchka et moi-même et notre équipe Seven Bucks avons présenté nos amis à NBC, toutes les mâchoires ont été abandonnées. Toutes les mains ont été levées. Ils ont dit: «Nous sommes à 100%. Vous n’êtes pas autorisé à prendre des emplacements ailleurs. Retirez ça de la table. »

Par le biais d’une vidéo d’Atlanta, en Géorgie, Johnson est entré en détail sur les années que couvrira Young Rock, les personnalités célèbres de la vie réelle qui pourraient être représentées dans la série et combien de temps Johnson apparaîtra dans la série. La série s’étendra de l’école primaire à la vie post-universitaire, ce qui suggère qu’ils auront besoin de plus d’un acteur pour jouer Johnson à différents âges. Mais NBC n’a annoncé aucun casting en dehors de Johnson lui-même. Et il a plein d’histoires à raconter:

“Nous allons trouver Young Rock, par exemple, qui fait des ravages dans les rues d’Hawaï quand j’étais un très jeune adolescent, se faisant arrêter apparemment chaque semaine, faisant beaucoup de choses que je n’aurais pas dû faire.” Encore un bon gamin. Puis à partir de là, bien sûr, nous avons été expulsés de l’île et forcés de quitter l’île et de déménager de tous les endroits à Nashville, TN, où j’ai continué à avoir des ennuis. Ensuite, nous entrons dans mes années de lycée, puis sur Young Rock en tant que star du football de l’Université de Miami, si vous voulez, jusqu’à ce que je sois battu par un gars du nom de Warren Sapp qui est devenu l’un des les plus grands tacles défensifs de tous les temps. »

Et la carrière de catch du Rock?

La lutte était la rampe de lancement de Dwayne Johnson pour devenir un magnat. Il a transformé son personnage de catch The Rock en une carrière cinématographique internationale à succès, et produit maintenant ses propres films et émissions de télévision, notamment Ballers de HBO et la compétition de NBC The Titan Games. Young Rock dépeindra les premiers jours de la carrière de catch de Johnson.

John a confirmé que nous verrions «Young Rock en tant que lutteur professionnel, et non sous les lumières vives et les grands succès de la WWE, mais surtout les moments critiques avant mon arrivée à la WWE.» Il a ajouté: «Je luttais pour 40 dollars un match dans une très petite entreprise de lutte de, encore une fois, Nashville, Tennessee. “

Un rock plus ancien que ce à quoi vous vous attendiez

Quant à la participation de Dwayne Johnson devant la caméra, il semble que ce sera plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre. Young Rock ne sera pas une situation où Dwayne Johnson présente la première pour vous faire regarder un autre acteur le jouer. Johnson promet d’être dans chaque épisode.

“Nous avons trouvé une façon vraiment amusante et créative de m’intégrer à la série dans chaque épisode d’une manière plutôt cool”, a déclaré Johnson.

Dwayne Johnson a près de 50 ans, mais il pourrait toujours passer pour la fin de Young Rock. Il devrait côtoyer son jeune moi, quels qu’ils soient. Le crochet évident serait d’avoir Johnson lui-même présenter chaque épisode dans des segments enveloppants. J’espère qu’ils ont une approche plus créative qui inclut Johnson en interaction avec le Young Rock.

Même si c’est l’histoire du jeune Dwayne Johnson, il y aura d’autres personnes célèbres qui pourraient apparaître. Au cours de sa vie, il a croisé la route d’autres célébrités et nous pourrions les voir apparaître dans la série. Johnson a expliqué:

“Ce qui est fou dans tout ça [was] la confluence de personnalités sauvages qui sont entrées et sorties de ma vie pendant toutes ces années. De mes héros André le Géant à Muhammad Ali en passant par Ronald Reagan. »

Étant donné que toutes ces personnes sont décédées depuis, nous aurions besoin d’un acteur pour les jouer, mais il pourrait être amusant de trouver des stars invitées pour leur donner vie. Peut-être que nous verrons même Vince McMahon faire une apparition, hein?

