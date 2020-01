NBC commande le pilote du remake américain de «Small coincidences»

L’histoire d’amour improbable de Javi et Marta a franchi un nouvel objectif: s’adapter au marché américain. Lors de la dernière série de commissions pilotes, NBC a donné son feu vert à l’épisode test de «Someone Out There», qui sera basé sur des «petites coïncidences». Par conséquent, si vous finissez par recevoir la confiance de la chaîne Comcast, le format diffusé en Espagne via Amazon Prime Video et Antena 3 Je pourrais continuer à parler en anglais.

Marta Hazas et Javier Veiga dans ‘Petites coïncidences’

Le pilote de remake de comédie romantique est développé par Matt Hubbard, co-créateur de «Forever», et Josh Siegal et Dylan Morgan, écrivains de «The Good Place». Comme l’indique Deadline, le principal responsable créatif de la série originale, Javier Veiga, et l’un de ses producteurs, Gonzalo Sagardia, sont répertoriés comme producteurs exécutifs de cette version américaine, avec Hubbard, Siegal, Morgan et Emiliano Calemzuk.

Cette annonce intervient peu de temps après la première de la deuxième saison de ‘Small coincidences’, qui a eu lieu le 15 janvier via Prime Video. Tout au long de ce nouvel épisode, Javi (Veiga) et Marta (Marta Hazas) sont confrontées au défi de former une famille après avoir passé un an à se connaître à fond, après que les routes apparemment lointaines se soient terminées la première saison.

Trois sur trois

En plus du remake de la production des studios Atresmedia, Onza Entertainment et MedioLimón, NBC a commandé le pilote «Crazy for You», qui raconte le retour dans le monde des rendez-vous de Daisy, découvrant la rapidité avec laquelle quelqu’un est jeté aujourd’hui alors que vous n’êtes pas intéressé. Ce projet est dirigé par la créatrice Rachele Lynn et les producteurs Seth Meyers et Lorne Michaels, tous unis par «Saturday Night Live». Et enfin, la chaîne nord-américaine Il a également sélectionné le pilote d’une comédie sans titre créé par les scénaristes de «Brooklyn Nine-Nine» Phil Augusta Jackson et Dan Goor.

