NBC fixe la date finale et la rétrospective de la série Will & Grace

Selon Deadline, la finale de la série de Will & Grace sera diffusé le jeudi 23 avril à 21 h. sur NBC. Une rétrospective spéciale d’une demi-heure précédera l’épisode final, qui sera animé par la star Eric McCormack.

CONNEXES: Nouvel épisode pandémique d’Amsterdam tiré par NBC

La rétrospective se penchera sur la série et comprendra les réactions de Will & Grace des fans et des célébrités qui partageront des histoires sur ce que le spectacle a signifié pour eux. Le spécial présentera les stars invitées de la série et ses moments marquants au fil des ans, y compris le premier baiser masculin à la télévision en réseau. Elton John et Norman Lear apparaîtront également.

La connexion pour l’épisode final, intitulé «Il est temps», se lit comme suit: «Avec l’appartement emballé, Will (McCormack) est déterminé à ne pas se souvenir de sa vie dans la ville ou de son ex, McCoy (star invitée Matt Bomer). Grace (Debra Messing), sur le point de donner naissance, continue d’avoir de fausses alarmes de commencer le travail. Karen (Megan Mullally) se rend au sommet de la Statue de la Liberté pour fermer avec son ex-mari. Le rêve de Jack (Sean Hayes) de s’incliner sur une scène de Broadway devient une possibilité très réelle. Minnie Driver et Brian Jordan Alvarez guest star. “

CONNEXES: Les émissions de télévision diffusées pourraient ne pas terminer leurs saisons complètes

Les créateurs de la série Max Mutchnick et David Kohan servent d’écrivains et de producteurs exécutifs pour la série. Will & Grace est produit par Universal Television. James Burrows réalise et produit exécutif.

Avant la reprise en 2017, la série primée a été diffusée à l’origine de 1998 à 2006. La sitcom a fonctionné pendant 11 saisons combinées couvrant 246 épisodes, gagnant 91 nominations aux Emmy Awards et 18 victoires, y compris la série de comédie exceptionnelle en 2000. Les quatre membres principaux de sa distribution, McCormack, Debra Messing, Sean Hayes et Megan Mullally, ont gagné à au moins un Emmy par intérim pour leur rôle dans la série.