NBC renouvelle ‘Chicago Fire’, ‘Chicago P.D.’, ‘Chicago Med’ et ‘Law and Order: UVE’ pour trois saisons

NBC a annoncé le renouvellement de «Chicago Fire», «Chicago P.D.», «Chicago Med» et «Law and Order: Special Victims Unit» pour trois saisons. Ce multi-renouvellement est le résultat du nouveau contrat signé par dink Wolf, créateur des fictions, qui le reliera à NBCUniversal au cours des cinq prochaines années.

Avec ces rénovations, la chaîne assure la pérennité de deux de ses franchises phares et n’aura pas à s’inquiéter dans une longue saison. «Chicago Fire», qui diffuse actuellement sa huitième saison, confirme sa continuité jusqu’à la onzième saison, «Chicago P.D.», pour sa part, atteindra dix saisons, tandis que ‘Chicago Med’ s’assure d’atteindre huit saisons.

«Ordre public: unité spéciale pour les victimes», qui est actuellement la plus longue série d’action réelle de la télévision américaine, il atteindra sa vingt-quatrième saison, quatre saisons de plus que la série originale qui a lancé la franchise vétéran.

La nouvelle arrive un peu plus d’un mois après L’accord milliardaire entre NBCUniversal et Wolf a été annoncé pour les droits de streaming de leur série, y compris toutes les séries de la franchise «Law and Order», qui totalisent à elles seules un millier d’épisodes, ainsi que celles de «Chicago». Le mouvement vise à remplir le catalogue de Peacock, son futur service d’abonnement, avec un contenu de solvabilité prouvé.

Parier sur le cheval gagnant

Le montant du nouveau contrat de Wolf est inconnu, mais des sources proches de la chaîne décrire l’accord comme «gigantesque». Ils le comparent à d’autres récents tels que Netflix avec Ryan Murphy ou Warner avec Greg Berlanti, de sorte que la fourche serait placée entre 300 et 400 millions de dollars.

“Je suis satisfait et ravi qu’Universal reste notre maison pendant cinq ans de plus“dit Wolf.” Ce nouvel accord complète le contrat récemment signé pour faire de Peacock l’une des principales destinations des franchises “Law and Order” et “Chicago”, ainsi que notre extraordinaire renouvellement pour trois ans de nos quatre séries actuellement en diffusé sur NBC. “

