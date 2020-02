NBC renouvelle «Superstore» pour une sixième saison

Cloud 9 gardera ses portes ouvertes pour une autre année. NBC a annoncé la rénovation de «Superstore» pour une sixième saison. La chaîne a confirmé la continuité de la comédie drôle avec America Ferrera et Ben Feldman qui, actuellement, est l’une de ses fictions les plus fiables tant dans sa diffusion linéaire que dans ses plateformes numériques.

America Ferrera et Ben Feldman, protagonistes de «Superstore»

La comédie Universal Television a une moyenne d’audience hebdomadaire cumulée de 3,8 millions de téléspectateurs et une note de 1,1 parmi les adultes entre 18 et 49 ans. Et après un mois, ces chiffres atteignent 4,1 millions de téléspectateurs et une note de 1,3 également en démographie, plus que des chiffres décents. La chaîne déclare également que «Superstore» est l’une de ses séries les plus regardées sur les plateformes numériquespratiquement lié avec «Le bon endroit».

“Nous sommes ravis que” Superstore “continue parler de questions importantes et d’actualité tout en étant drôle“Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes des émissions de fiction à NBC, disent dans un communiqué conjoint.

Programmation consolidée

‘Superstore’ rejoint la liste des fictions NBC déjà confirmées pour le calendrier de la saison 2020-21 qui inclut désormais la comédie «Brooklyn Nine-Nine», renouvelé pour une huitième saison, et drames «C’est nous» et «New Amsterdam», tous deux renouvelés pour différentes saisons.

Afin de «The Good Place» et «Will & Grace» Tout au long de cette saison, «Superstore» et «Brooklyn Nine-Nine» deviendront les pierres angulaires du genre comique de programmation NBC pour la saison 2020-21. Les premières de cette saison, «Harmonie parfaite» et «Sunnyside», ils n’ont pas obtenu les résultats escomptés et ne reviendront pas l’année prochaine, la chaîne devra donc faire sa place avec de nouvelles propositions.

