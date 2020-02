NBC renouvelle «The Blacklist» pour une huitième saison

La liste des criminels de Reddington ne semble pas épuisée, du moins par beau temps. NBC a annoncé par surprise le renouvellement de ‘The Blacklist’ pour une huitième saison lors d’une soirée de célébration de l’équipe et du casting à l’occasion de l’enregistrement de l’épisode numéro 150, actuellement en production à New York.

James Spader, star de «The Blacklist»

“Félicitations à notre incroyable casting, producteurs et équipe qui continuent à atteindre l’excellence semaine après semaine”, ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation de fiction pour NBC Enternainment. “Nous ne pourrions pas être plus excités de continuer l’histoire de Red et Liz dans une huitième saison. “

“«La liste noire» continue de raconter des histoires passionnantes et imaginatives“a déclaré Chris Parnell, coprésident de Sony Pictures Television.” Cela est dû à la distribution brillante, l’équipe et notre équipe de scénaristes, dirigées par Jon Bokenkamp et John Eisendrath, engagées pour une créativité sans précédent. Attendez de voir ce que la huitième saison nous réserve. “

Pari sûr

La série, qui a débuté en 2013, est devenue avec ses deux dernières saisons en un pari fiable pour le vendredi soir compliqué. Le drame d’espionnage avec pro James Spader et Megan Boone Il a une note moyenne de 1,1 parmi les adultes entre 18 et 49 ans, à égalité avec les drames les plus regardés du même groupe, et 6,6 millions de téléspectateurs de l’audience hebdomadaire accumulée.

En plus de ce renouvellement, NBC a confirmé la poursuite de la saison 2020-21 des drames «C’est nous» et «New Amsterdam» et comédies «Brooklyn Nine-Nine» et «Superstore». La chaîne a également commandé une comédie créée par Tina Fey et Robert Carlock avec Ted Danson dans le rôle de maire de New York et «Young Rock», une autre comédie inspirée par la jeunesse de Dwayne Johnson.

