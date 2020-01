NBC Universal annonce de nouveaux détails sur son service de streaming “Peacock”

Aujourd’hui, NBC Universal / Comcast a annoncé les détails de son tout nouveau service de streaming, Peacock. Qui sera lancé aux clients Xfinity X1 et Flex de Comcast le 15 avril, avant d’être lancé aux États-Unis le 15 juillet. Tout comme tous les autres services de streaming, tels que Netflix, Apple TV + et Amazon, Disney sera soumis à plus de pression pour rivaliser avec eux tous, avec leur approche triple bundle avec Disney + / Hulu / ESPN +.

Mais contre quoi Disney + sera en compétition, voici les détails:

Lors d’une présentation aux investisseurs Comcast tenue dans l’emblématique Studio 8H de 30 Rock, NBCUniversal a dévoilé Peacock, un service de streaming gratuit avec support publicitaire premium avec des niveaux d’abonnement offrant plus de 600 films et 400 séries, ainsi qu’un contenu captivant en direct et à la demande sur nouvelles, sports, fin de soirée et réalité. Des originaux de classe mondiale et des tubes précieux aux films à succès et aux chaînes de streaming, Peacock offrira aux consommateurs tout ce que les fans aiment regarder, en un seul endroit.

En adoptant une approche stratégique différente, la société a annoncé une offre à plusieurs niveaux qui offre aux consommateurs un large accès à Peacock sur les appareils Web, mobiles et de télévision connectée:

Peacock Free: Cette option gratuite et financée par la publicité offrira aux fans du monde entier plus de 7 500 heures de programmation. Peacock Free comprend un accès le lendemain aux saisons en cours de séries de diffusion de première année, de séries classiques complètes, de films populaires, de nouvelles quotidiennes et de programmes sportifs organisés, y compris les Jeux olympiques, du contenu en langue espagnole, des épisodes sélectionnés d’originaux de marque Peacock et des séries de tentes, ainsi en tant que chaînes de genre en streaming organisées par Peacock telles que “SNL Vault”, “Family Movie Night” et “Olympic Profiles”.

Peacock Premium: Fournie sans frais supplémentaires à 24 millions d’abonnés Comcast et Cox, cette option financée par la publicité comprendra en outre des originaux Peacock et des séries de tentes à la saison complète, un accès le jour suivant aux saisons actuelles de retour des séries diffusées, un accès anticipé à des talk-shows de fin de soirée et des sports supplémentaires – tels que la Premier League – totalisant plus de 15 000 heures de contenu. Également disponible pour 4,99 $ par mois sur tous les appareils mobiles et Web connectés populaires pour les clients non groupés.

La société prévoit de regrouper Peacock Premium avec des partenaires supplémentaires dans les prochains mois.

Les clients Premium peuvent passer à une expérience sans publicité pour 5,00 $ supplémentaires par mois, ou tout client peut acheter directement l’expérience sans publicité pour 9,99 $ par mois.

“C’est une période très excitante pour notre entreprise, alors que nous planifions l’avenir du divertissement”, a déclaré Steve Burke, président de NBCUniversal. «Nous possédons l’une des collections de marques de médias les plus enviables et le meilleur historique de ventes de publicités du secteur. Tirant parti de ces atouts clés, nous adoptons une approche unique du streaming qui apporte de la valeur aux clients, aux annonceurs et aux actionnaires. »

“Peacock fournira aux consommateurs une destination qui va au-delà des films et de la télévision, en regroupant une variété de contenus que les fans veulent sur un seul service”, a déclaré Matt Strauss, président de Peacock et de NBCUniversal Digital Enterprises. «En fournissant un contenu d’actualité et d’actualité comme les dernières nouvelles, les sports en direct et les moments de watercooler de fin de soirée, Peacock donne une impulsion unique au monde du streaming qui n’existe pas sur le marché actuel.»

DATES DE LANCEMENT ET CIBLE D’ABONNÉ:

Les clients Xfinity X1 et Flex auront un accès anticipé à Peacock Premium à partir du 15 avril. Et à partir du 15 juillet, profitant pleinement de l’énorme opportunité promotionnelle des Jeux olympiques de Tokyo, Peacock Free et Peacock Premium seront disponibles à l’échelle nationale sur les sites Web, mobiles et périphériques de télévision connectés. La société prévoit d’atteindre 30 à 35 millions de comptes actifs d’ici 2024.

COMMANDITAIRES DE MARQUE:

Peacock lancera avec un groupe sélectionné de sponsors de marque de premier plan, générant des centaines de millions de revenus publicitaires initiaux. Les sponsors du lancement de Peacock incluent Eli Lilly and Company, State Farm, Target et Unilever. Chaque sponsor de lancement aura l’opportunité exclusive de définir la nouvelle expérience publicitaire de Peacock pour offrir aux consommateurs le meilleur contenu au meilleur prix: gratuit.

NOUVELLES ANNONCES DE CONTENU:

Peacock a annoncé une large gamme d’acquisitions télévisuelles et cinématographiques de grande envergure, ainsi qu’une stratégie de programmation robuste autour de la nuit, des sports, des enfants, des actualités, etc., notamment:

ACQUISITIONS TV:

Peacock diffusera les marques de mastodonte des évaluations de Dick Wolf’s Wolf Entertainment, y compris “Law and Order »,« Law and Order: SVU »,« Law and Order: Criminal Intent »,« Chicago Fire »,« Chicago P.D. », et “Chicago Med. »Ces drames figurent régulièrement parmi les émissions les mieux notées à la télévision et parmi les émissions les plus diffusées sur toutes les plateformes.

Peacock diffusera également la série à succès de Paramount Network “Yellowstone, ” le drame record, sous licence de ViacomCBS. «Yellowstone» est co-créé par Taylor Sheridan et John Linson, et est coproduit par les 101 Studios de David Glasser. Aditionellement, “Deux hommes et demi,” et “Le spectacle George Lopez ” de Warner Brothers ont été annoncés.

Comme annoncé précédemment, Peacock offrira certaines des séries télévisées NBC et classiques les plus populaires de tous les temps, y compris “30 Rock »,« Bates Motel »,« Battlestar Galactica »,« Brooklyn Nine-Nine »,« Cheers »,« Chrisley Knows Best »,« Covert Affairs »,« Downton Abbey »,« Everybody Loves Raymond »,« Frasier, “” Friday Night Lights “”, “House”, “Keeping Up with the Kardashians”, “King of Queens”, “Married … With Children”, “Monk”, “The Office”, “Parks and Recreation”, “Parenthood,” »« Psych »,« Royal Pains »,« Saturday Night Live »,« Superstore », et “Will & Grace.”

ORIGINAUX DE PAON:

Peacock a signé un partenariat pluriannuel avec le réseau Laugh Out Loud de Kevin Hart, qui comprend une prise de participation dans la société, un premier accord avec LOL et la distribution du catalogue de LOL sur le service. Dans le cadre de l’accord, Laugh Out Loud produira un spécial de la comédie de Kevin Hart et une série d’interview originale appelée «Hart to Heart» et une série de contenus courts exclusivement pour Peacock.

D’autres originaux Peacock récemment annoncés incluent la série originale produite par Tina Fey “Girls5Eva, ” à propos d’un groupe de filles émerveillées des années 90 qui se réunit pour donner une nouvelle chance à leurs rêves de pop star; série internationale de NBCUniversal International Studios, dont un thriller dramatique “Le Capturer,” frais de son succès de notation sur la BBC au Royaume-Uni et la comédie “Dameles pièces,“ lancement sur Channel 4 au Royaume-Uni, ainsi que trois nouvelles comédies très attendues deSky Studios: “Intelligence” avec David Schwimmer, «Code 404» et «Hitmen»; une série de courses de Dale Earnhardt Jr .; et une série documentaire en coulisses qui suit les superstars du basketball américain lors de leur voyage à Tokyo, produite en partenariat avec la NBA.

Les séries originales remarquables en développement pour Peacock comprennent: “Attendant,” de Mindy Kaling, “Division One” d’Amy Poehler, “Table rase,”de Norman Lear et «MacGruber,” de Will Forte.

Les originaux scénarisés Peacock annoncés précédemment incluent des comédies telles que “Rutherford Chutes” “Sauvé par le gong,”“A.P. Bio” “Punky Brewster, “Et le spin-off du film”Psych 2: Lassie Come Home,“Ainsi que des drames”Dr. Death, “”Battlestar Galactica, “”Brave New World »“Angelyne,” et “Armas de Mujer. “

TARD LA NUIT TOT:

Pour la toute première fois, les fans auront un accès exclusif exclusif aux émissions de fin de soirée acclamées de NBC. À partir de juillet sur Peacock Premium, les talk-shows de fin de soirée de NBC seront diffusés sur Peacock à partir de 20 h. ET avec “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon,” suivi par “Tard dans la nuit avec Seth Meyers” à 21 heures. ET.

DES SPORTS:

JEUX OLYMPIQUES:

Peacock donnera aux téléspectateurs une place au premier rang pour l’événement le plus regardé de 2020, les Jeux olympiques de Tokyo. Peacock présentera en direct les cérémonies d’ouverture et de clôture avant leur diffusion sur NBC en prime time, et trois émissions olympiques quotidiennes, notamment: “Tokyo Live” avec une couverture en direct de l’un des événements les plus passionnants de la journée; «Tokyo Daily Digest» avec les faits saillants de la mi-journée des Jeux; et «Tokyo ce soir» un complément au spectacle en prime time qui aidera le public à rattraper son retard sur les événements de la journée. Peacock diffusera également en direct plus de 1 000 heures de couverture exclusive des Jeux paralympiques de Tokyo. Et après Tokyo, en partenariat avec le comité paralympique américain, Peacock ajoutera la chaîne olympique: accueil de l’équipe américaine, 24/7, 365, avec une couverture en direct et un contenu à ne pas manquer alors que les meilleurs athlètes américains se préparent pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022 et au-delà.

PREMIER LEAGUE & RYDER CUP:

À partir d’août 2020, les fans de football auront droit à 2000 heures de couverture en Premier League, dont plus de 140 matchs qui ne sont pas disponibles à la télévision, ainsi que des clips et des rediffusions des moments les plus excitants du terrain.

Le tournoi de golf de la Ryder Cup entrera en service en septembre 2020 avec des groupes vedettes des meilleurs couples d’Europe et d’Amérique.

FILM:

Peacock aura les droits exclusifs de streaming pour l’ardoise de film Universal 2020 et au-delà dans la fenêtre du réseau. Les films incluront certains des plus grands longs métrages d’action en direct de tous les temps, y compris «Fast & Furious 9» et “Jurassic World 3.”

Ceci s’ajoute aux films originaux et séries animées premium en cours de développement pour Peacock d’Universal Pictures et DreamWorks Animation, ainsi qu’à des centaines de films et de succès au box-office acclamés par la critique, dont «American Pie »,« Demoiselles d’honneur »,« Knocked Up »,« Meet the Parents »,« Meet the Fockers », “Un bel esprit,” «Retour vers le futur», «Brokeback Mountain» «Casino», «Dallas Buyers Club», «Faites la bonne chose», «Erin Brockovich», «E.T. The Extra Terrestrial, “” Field of Dreams “”, “Jaws”, “Mamma Mia !,” “Shrek”, “The Breakfast Club”, et franchises, y compris«Bourne», «Moi, moche et méchant» et “Rapide furieux.”

DES GAMINS:

Peacock aura accès à la première fenêtre de paiement pour les films DreamWorks Animation «Trolls World Tour»“Le Boss Baby 2” et “The Croods 2.”

Peacock sera également le streaming exclusif de nouveaux épisodes de “Curieux George » l’un des titres pour enfants les plus appréciés de l’histoire de l’animation.

Une nouvelle série originale de DreamWorks Animation sera également diffusée sur Peacock, y compris “TrollsTopia »,« Madagascar: un peu sauvage »,« Les puissants »,« Cléopâtre dans l’espace » et “Où est Waldo?”

De plus, les titres de films familiaux populaires de DreamWorks, Illumination Entertainment et Universal Kids seront disponibles sur Peacock, y compris «Shrek», «Shark Tale»et “Un moi méprisable.”

NOUVELLES:

Unique parmi les principaux services de streaming, Peacock sera le foyer d’une couverture de l’actualité en direct – tout comme tous les regards se tournent vers l’élection présidentielle très attendue de 2020. NBC News NOW, le tout nouveau réseau de streaming, amènera les téléspectateurs de Peacock “NBC Nightly News avec Lester Holt” ainsi que la vidéo originale de “AUJOURD’HUI” et à travers le portefeuille de NBC News. L’émission la plus longue de l’histoire de la télévision fera également partie de la toute nouvelle plateforme de streaming – avec une offre originale de «Rencontrez la presse avec Chuck Todd» sur Peacock chaque jour de semaine. De plus, NBC News créera des documentaires originaux et originaux pour Peacock – plongeant profondément dans la politique, les biographies et l’histoire. Peacock accueillera également des épisodes complets de «Dateline» – le véritable crime d’origine. Et la marque de nouvelles la plus regardée aux États-Unis deviendra mondiale, avec une couverture des plus grandes histoires qui façonneront la planète alors que NBC News dévoile un tout nouveau réseau de nouvelles internationales en collaboration avec Sky.

Cette gamme semble très impressionnante, avec beaucoup d’énormes grandes marques nommées et en offrant un niveau gratuit, Peacock pourra obtenir de nombreux abonnés, qui pourraient ne pas vouloir le package complet. Avec HBO Max, Peacock va secouer les guerres de streaming avec deux gros frappeurs lourds. Peacock affectera-t-il les abonnés Disney +? C’est difficile à dire, mais l’option gratuite signifie que les gens sont beaucoup plus susceptibles de l’avoir dans le cadre de leur stratégie de coupe du cordon. Le gros problème est que Peacock propose un contenu similaire au pack Disney Streaming, aux grands films, à la programmation pour enfants, aux sports, aux originaux et plus encore. Est-ce que Disney gardera 3 plates-formes de streaming en marche, alors que toute sa concurrence se concentrera sur une seule?

Faites-nous part de vos réflexions sur Peacock ci-dessous:

