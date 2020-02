‘NCIS’ connaît une croissance spectaculaire, dépassant les 11 millions de téléspectateurs

‘NCIS’ brille sur CBS, avec plus de 11 millions de téléspectateurs

Bonne nouvelle pour CBS, car «NCIS» connaît une forte augmentation du nombre de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente, dépassant la barrière des dix millions de spectateurs et augmentant de plus de six millions de followers. Sur ABC, ‘Bless This Mess’ se développe également considérablement.

‘This Is Us’ conquiert le public et fait de NBC la chaîne la plus regardée de la journée. Bonnes données également pour «FBI» sur CBS, qui dépasse les neuf millions de followers lors de sa première diffusion. Pour sa part, ‘Legends of Tomorrow’ tombe légèrement sur The CW. Les émissions «The Flash» restent stables par rapport à celles enregistrées la semaine dernière.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1.0 / 5

CBS: 0,8 / 4

ABC: 0,7 / 4

FOX: 0,4 / 2

Le CW: 0,3 / 1

NBC

08h00 – «Ellen’s Game of Games»: 4 530 000 [0,9/5] (3e)

09h00 – «C’est nous»: 6 370 000 [1,4/7] (1er)

10h00 – «New Amsterdam»: 4 480 000 [0,7/4] (3e)

CBS

08h00 – «NCIS»: 11 650 000 [1,0/5] (2e)

09h00 – «FBI»: 8 910 000 [0,8/4] (2e)

10h00 – «FBI: les plus recherchés»: 6 090 000 [0,7/4] (2e)

ABC

08h00 – ‘The Conners’ (Live): 6 340 000 [1,1/6] (1er)

08h30 – «Bénissez ce bordel»: 3 600 000 [0,7/3] (3e)

09h00 – «mixte»: 2 570 000 [0,6/3] (3e)

09h30 – «black-ish»: 2 540 000 [0,6/3] (3e)

10h00 – «Pour la vie» (création): 3 180 000 [0,8/4] (1er)

Renard

08h00 – «Le résident»: 1 640 000 [0,4/2] (4e)

09h00 – «L’enfer et le dos de Gordon Ramsay»: 2 000 000 [0,6/3] (4e)

Le CW

08h00 – «The Flash»: 1 130 000 [0,4/2] (5e)

09h00 – «DC’s Legends of Tomorrow»: 746 000 [0,2/1] (5e)

