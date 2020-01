‘NCIS’ continue d’être le leader incontesté mardi soir

‘NCIS’ continue d’être l’option la plus vue le mardi

La diffusion d’un nouvel épisode de «NCIS» sur CBS reste l’option préférée du public Mardi soir. En deuxième et troisième position, le maintien de données d’audience similaires à celles de la semaine dernière, est le programme d’Ellen DeGeneres sur NBC, “ Ellen’s Game of games ”, et de la sitcom ABC avec John Goodman et Laurie Metcalf, “ Los Conner ‘.

La fin de «Arrow» dans The CW rassemble 720 000 spectateurs et ne parvient pas à surmonter la barrière du million. Avant la publication de ce dernier chapitre, la chaîne a choisi de programmer une émission spéciale intitulée «Arrow: Hitting the Bullseye», qui a rassemblé 660 000 spectateurs. Dans le reste des chaînes, la diffusion de séries, comme «FBI» ou «New Amsterdam», a dominé avec un public stable par rapport à la semaine précédente.

Adultes de 18 à 49 ans

NBC: 1.0 / 5

CBS: 0,9 / 5

FOX: 0,6 / 3

ABC: 0,5 / 3

Le CW: 0,2 / 1

NBC

08h00 – «Ellen’s Game of Games»: 4 890 000 [1,0/5] (2e)

09h00 – «C’est nous»: 6 380 000 [1,3/7] (1er)

10h00 – «New Amsterdam»: 4 880 000 [0,7/4] (2e)

CBS

08h00 – «NCIS»: 11 990 000 [1,1/6] (1er)

9h00 – «FBI»: 9 190 000 [0,9/5] (2e)

10h00 – «FBI: les plus recherchés»: 6 120 000 [0,7/4] (1er)

Renard

08h00 – «Le résident»: 3 990 000 [0,7/4] (4e)

09h00 – «Les 24 heures de Gordon Ramsay en enfer et en arrière»: 2 180 000 [0,6/3] (3e)

ABC

08h00 – «The Conners»: 5 320 000 [0,9/5] (3e)

08h30 – «Bénissez ce bordel»: 3 400 000 [0,6/3] (4e)

09h00 – «Mixte-ish»: 2 330 000 [0,5/3] (4e)

9 h 30 – «Black-ish»: 2 150 000 [0,5/3] (4e)

10 h 00 – «Émergence» (finale): 1 890 000 [0,3/2] (3e)

Le CW

08h00 – «Flèche: Frapper le regard» (spécial): 660 000 [0,2/1] (5e)

09h00 – «Flèche» (finale): 720 000 [0,3/2] (5e)

