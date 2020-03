«NCIS LA» Aperçu 11 × 18: «NCIS» Alum Scottie Thompson Guest-Stars

HISTOIRES CONNEXES

NCIS rencontre UFO dans cet aperçu exclusif du prochain épisode de CBS ‘NCIS: Los Angeles (diffusé le dimanche à 9 / 8c).

Dans le clip ci-dessus, Scottie Thompson – qui dans plusieurs arcs NCIS: Original Flavour a joué Jeanne Benoit, la fille d’un médecin / marchand d’armes / parfois la petite amie de DiNozzo – ici comme guest stars Sarah Raines, un agent de la Defense Intelligence Agency qui travaille sur une mission hautement classée pour enquêter sur «des observations de phénomènes aériens non identifiés».

Décrite comme «confiante, toute entreprise et un peu cynique», l’agent Raines hésite à révéler des informations sur son travail DIA à l’équipe Hetty du NCIS après la disparition de son supérieur, un officier du DoD. Mais dans l’aperçu ci-dessus, elle n’a d’autre choix que de suggérer à Callen et Sam (interprétés par Chris O’Donnell et LL Cool J) que… la vérité est peut-être là-bas. Appuyez sur PLAY pour assister à leurs réactions.

Ailleurs dans l’épisode de ce dimanche, intitulé «Missing Time», Anna (star invitée récurrente Bar Paly) prend une décision audacieuse quant à son avenir – et j’espère que cela m’implique 🤓

