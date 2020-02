«NCIS Los Angeles» promeut le Medalion Rahimi en série régulière

HISTOIRES CONNEXES

Un an après avoir fait ses débuts dans NCIS: Los Angeles, Medalion Rahimi a été promue au statut régulier de série dans le drame CBS à indice d’octane élevé, où elle incarne l’agent spécial Fatima Namazi. Notre site partenaire Deadline a d’abord signalé la mise à niveau.

Rahimi a fait ses débuts dans NCIS: LA il y a un peu plus d’un an, dans la première moitié d’un match impliquant la chasse de l’équipe à une cellule terroriste qui se préparait à une attaque imminente. Elle est apparue à huit reprises depuis lors, la dernière fois dans l’épisode du 10 novembre, dans lequel l’équipe a écrasé la fête d’un streamer de jeu vidéo pour résoudre le vol d’un drone sous-marin.

Les précédents crédits télévisés de l’actrice née à Los Angeles incluent la courte durée de vie d’ABC, Star Star Crossed, The Catch et, oui, des épisodes de NCIS et NCIS: New Orleans (bien que jouant différents personnages).

NCIS: Los Angeles reprend la saison 11 le dimanche 16 février, avec un épisode dans lequel l’équipe enquête sur le meurtre d’un ingénieur de guerre navale lors d’un événement de poésie parlée, tandis que Callen demande à Nell de l’aider dans une recherche mondiale sur le sort d’Anna Kolchek. .

