«NCIS New Orleans» Charles Michael Davis rejoint le casting de la saison 6

L’alun des Originals, Charles Michael Davis, est de retour au Big Easy, avec un rôle régulier dans la série sur CIS ’NCIS: New Orleans.

À partir de l’épisode de la procédure du dimanche 8 mars, Davis incarnera Quentin Carter, un agent spécial “charmant, confident, même à juste titre” qui est transféré au bureau de la NOLA à la demande de Pride.

À ce titre, il contribuera à combler le vide laissé par l’agent spécial Christopher «Country Mouse» Lasalle, qui a été choqué par six épisodes de la saison 6.

“Nous savions que nous avions besoin de quelqu’un d’excitant qui pourrait défier l’équipe – et Pride (joué par Scott Bakula)”, a déclaré à TV Insider le producteur exécutif de la Nouvelle-Orléans, Christopher Silber, à TV Insider, qui a annoncé la nouvelle du casting. “Quentin a cette histoire de passer d’un poste à l’autre, de faire de grandes choses, mais de faire chier quelqu’un et de se déplacer à nouveau.”

En plus de sa carrière de Marcel The Originals, les nombreux crédits TV de CMD incluent Chicago P.D., For the People, Grey’s Anatomy, The Game et Younger, où il joue toujours Zane Anders.

Hors diffusion depuis la mi-décembre, NCIS: Orléans reprendra la saison 6 le 16 février – dans une toute nouvelle tranche horaire du dimanche à 10/9 – avec un épisode dans lequel l’équipe s’inquiète lorsque Sebastian devient inaccessible alors que infiltré en tant que nouvelle recrue.

