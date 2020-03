“NCIS” Saison 17: Christopher Lloyd incarnera Pearl Harbor Survivor

HISTOIRES CONNEXES

Super Scott! Christopher Lloyd, triple lauréat des Emmy Awards, devrait devenir guest star sur CBS ’NCIS.

TVLine a appris que le chauffeur de taxi (pour lequel il a remporté deux de ses victoires aux Emmy) apparaîtra dans un épisode printanier du drame le plus regardé de la télévision sous le nom de Joe Smith, un ancien marin de la marine de 95 ans qui a servi sur l’USS Arizona lorsque il a été attaqué à Pearl Harbor en 1941.

Déterminé à laisser ses cendres reposer avec ses camarades marins à sa mort, le «curmudgeon pointu, vif et sans vergogne» devient le centre d’une enquête et confond Gibbs (joué par Mark Harmon) et toute l’équipe, qui ne sait pas si ils peuvent le croire.

En plus de ses deux victoires pour avoir joué le révérend Jim Ignatowski de Taxi, Lloyd en 1992 est entré dans l’histoire des Emmy quand il a remporté le prix du meilleur acteur dramatique pour Disney’s Road to Avonlea, battant un certain nombre de habitués de la série avec son apparition vedette. (L’année suivante, les règles Emmy ont été modifiées pour ajouter une catégorie d’apparence d’invité.)

Les crédits télévisés les plus récents de Lloyd comprennent un épisode de la saison 2 de A.P. Bio de NBC, un arc sur Syfy’s 12 Monkeys et une apparition sur ABCean Roseanne revival, tandis que ses rôles au cinéma incluent, bien sûr, la franchise Back to the Future.

NCIS Saison 17 est diffusée le mardi à 8 / 7c.

