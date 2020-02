Ne dites pas son nom: la première bande-annonce de Candyman est ici et c’est très sanglant

Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, Candyman, et nous avons dû le répéter jusqu’à épuisement afin que, plus de deux décennies plus tard, la première bande-annonce du classique de l’horreur des années 90 soit enfin là: Candyman. Mais oui, maintenant avec une perspective millénaire dans laquelle nous verrons un monde habité par les téléphones portables, quand les légendes ne sont plus racontées de bouche à oreille ou dans une soirée pyjama … mais elles deviennent virales. Le nouveau film de Candyman abordera également la terrible gentrification des villes.

Le film original de Candyman a été réalisé par le réalisateur Bernard Rose, mais cette fois le film du tueur à gages sera raconté par la cinéaste montante Nia DaCosta (Little Woods), sous la production de Jordan Peele lui-même, qui a également Il a écrit l’histoire d’un jeune peintre nommé Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) obsédé par la légende de Candyman.

Voici le synopsis:

Aujourd’hui, une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) et sa petite amie, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris), décident de passer à un Loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux. Avec la carrière de peintre d’Anthony au bord de la stagnation, une rencontre décontractée avec un vétéran de Cabrini Green (Colman Domingo) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Désireux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer ces détails macabres dans son étude comme une dent fraîche pour les peintures, sans le savoir, ouvrant la porte à un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terriblement virale qui le met dans une trajectoire de collision avec le destin.

Candyman ouvre le 12 juin.