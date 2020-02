“Ne faites pas de cours entre femmes et hommes”

En cours d’élaboration

Dans la nuit du mardi 25 février, Telecinco et Cuatro ont lancé le premier gala de «Survivors: Nobody’s Land», avec Carlos Sobera comme présentateur. Un rendez-vous dans lequel de nouvelles images de la coexistence entre les concurrents ont été montrées, parmi eux, le différend entre Rocío Flores et Antonio Pavón suite à la construction de la cabine du groupe des domestiques.

Rocío Flores et Antonio Pavón, affrontés dans ‘Survivors 2020’

“Si vous voulez dormir là-bas et que vous obtenez un scorpion sur votre visage, luxe. Moi, là, je ne dormirai pas”, a déclaré Flores, lors du choix entre s’installer entre les arbres ou sur la plage, décision dans laquelle Il a opté pour le deuxième emplacement. “Je n’ai rien à dire, j’ai mon avis. Ici, comme vous prenez les décisions …”, a critiqué le candidat, au milieu du débat entre ses coéquipiers, auquel moment Pavón a répondu que “Moi, en tant que leader, je ne prends aucune décision”. “En tant que leader, vous prenez de nombreuses décisions”, a critiqué Rocío, avant de mettre la décision aux voix, ce qui a réduit l’équilibre en s’abritant parmi les arbres. “Cela vous dérange que ceux d’entre nous qui veulent dormir en dessous, devrions-nous utiliser un tapis?”, A déclaré José Antonio Aviles, qui, comme Rocío, a préféré s’installer plus près de la mer, chose avec laquelle ses compagnons n’avaient aucun problème.

“J’avais juste besoin de dormir sur le sable”, a déclaré son partenaire, qui a rapidement ajouté “et, même si je le prends, je m’en fiche.” “Je ne suivrai pas les ordres ici mon seigneur capitaine. Je suis jusqu’au nez”Dit Flores. “Ici, il est devenu clair que nous avons pris la décision entre tous, non? Je me lave les mains”, a déclaré Pavón, dépassant la patience de Rocío. “Je vais vous l’expliquer au cas où vous ne l’auriez pas compris tout au long de cette semaine, car je l’ai déjà accumulé et ça me touche le nez. Ici, vous en avez assez de dire chaque jour que certains camarades de classe ne font rien“a défendu Flores.

