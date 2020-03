Bande-annonce derrière vous: ne faites pas toujours confiance à ce que vous voyez dans le miroir

Vertical Entertainment a lancé une nouvelle bande-annonce pour le prochain film d’horreur Derrière toi qui avertit le public de faire attention à ce que vos yeux vous montrent dans un miroir. Le flippant Derrière toi la bande-annonce du film démoniaque peut être visionnée dans le lecteur ci-dessous!

Écrit et réalisé par Andrew Mecham et Matthew Whedon dans leurs débuts de long métrage, Derrière toi suit deux jeunes sœurs, envoyées vivre avec leur tante éloignée qui découvrent que tous les miroirs de sa maison sont couverts ou cachés. Lorsqu’une des sœurs tombe sur un miroir dans le sous-sol, elle libère sans le savoir un démon malveillant qui avait hanté sa mère et sa tante il y a des années.

Le film met en vedette Addy Miller (Lieux sombres), Elizabeth Birkner (L’avant-poste), Philip Brodie (L’avant-poste) et Jan Broberg (Everwood), est produit par Jesse Ranney (Nous t’aimons, Sally Carmichael!) et Larissa Beck (Règles familiales) Et exécutif produit par Chris Lofing (Loi sur la potence II), Travis Cluff (Loi sur la potence II), Melissa Cannon (Petite femme) et Inger Labrum (Petite femme).

Derrière toi devrait sortir dans certains cinémas et vidéos à la demande le 17 avril!