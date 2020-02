Ne jouez pas avec Brahms, les enfants – / Film

Avez-vous entendu la bonne nouvelle? Brahms est de retour. Oui, Brahms, le garçon titulaire de The Boy, est prêt à revenir Brahms: le garçon 2. Si vous avez vu le premier film, vous savez maintenant que malgré le marketing contraire, l’original The Boy ne parlait pas d’une poupée tueuse. Alors, comment diable cela fait-il partie de la suite? Nous ne le savons pas encore. Mais nous savons que la poupée est de retour, et sa présence inspire toutes sortes de méfaits. Dans un clip The Boy 2 récemment publié ci-dessous, vous pouvez voir Brahms assis autour d’être effrayant tandis qu’un enfant finit par être empalé. C’est amusant pour toute la famille!

Brahms: The Boy 2 Clip

Dans ce clip, une bagarre au cours d’une partie de croquet devient semi-mortelle (je suis sûr que personne ne meurt ici – ils se blessent gravement). C’est le genre de clip qui fait allusion à des enjeux plus importants pour la suite, d’autant plus que le premier film était situé presque entièrement en un seul endroit et ne comportait pas beaucoup de personnages. Je pensais que le garçon d’origine était étonnamment… d’accord. Je ne veux pas dire “bien”, mais ce n’était pas mal non plus. Il y avait une belle atmosphère inquiétante et la fin de la torsion – bien que dérivée de Housebound – était amusante.

Le film de suivi sera-t-il tout aussi agréable? Ou même… mieux? Des choses plus étranges se sont produites. Dans Brahms: The Boy 2, “Ignorant l’histoire terrifiante de Heelshire Mansion, une jeune famille s’installe dans le domaine, où leur jeune fils se fait rapidement un nouvel ami troublant, une poupée étrangement réaliste qu’il appelle Brahms.” Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, et Christopher Convery star, avec le réalisateur d’origine William Brent Bell encore une fois à la barre.

Je prends ombrage avec le synopsis qualifiant Brahms de «réaliste», car il ne l’est vraiment pas. Mais je suppose que c’est un problème mineur. Un problème plus important est de savoir comment la poupée figure dans cette suite, car le premier film a clairement montré que la poupée n’était pas vivante et n’était pas vraiment responsable de tout ce qui se passait. Changent-ils cela pour la suite? Ce clip suggère certainement cela. Nous saurons avec certitude quand Brahms: The Boy 2 ouvrira ce vendredi, 21 février 2020.

