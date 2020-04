Ne laissez pas la peur vous dominer!

Qu’est-ce que la peur?

C’est une émotion qui produit excessivement de l’inquiétude, de l’anxiété, parfois nous pouvons ressentir la peur sans raison claire.

Parfois, la peur peut s’emparer de vous et ne vous laissera pas être comme vous êtes.

La peur est cette perturbation pénible de l’humeur due à un risque latent ou à un préjudice réel ou imaginaire. C’est un sentiment commun à tous les êtres humains.

Plusieurs fois, cela se produit en raison des situations de crise auxquelles nous sommes confrontés ou pour ne pas avoir trouvé une issue à nos problèmes.

Qu’est-ce qui nous fait peur?

Tout peut faire peur à une personne.

La peur nous paralyse, occupe toute notre attention, nous bloque émotionnellement et rend difficile pour nous de profiter des petits ou grands moments de la vie.

Il y a 5 Peurs fondamentales: Albrecht en psychologie aujourd’hui

Peur de la mort

Perte d’autonomie

La solitude

Peur des mutilations

Dommages à l’ego

“Nous pouvons changer la peur, pour de bonnes pensées, en changeant la puce de la peur.”

Il n’y a pas de peur dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la peur … 1 Jean 4:18

Dieu ne nous quitte jamais, quelle que soit la situation que nous traversons.

N’ayez pas peur! Les problèmes ont toujours une fin.

Je sais qu’il est difficile en ce moment que nous vivons en tant que société et en tant que nation, mais rappelez-vous, le soleil se lève toujours après la tempête!

Il est difficile d’être enfermé et parfois nous pensons à des choses négatives, mais c’est le moment de réfléchir et de réaliser ce que nous apportons au monde et aux gens qui nous entourent.

Quelque chose qui peut vous aider à gérer la peur et l’anxiété dans votre vie est:

prier ou méditer

guérir spirituellement

grandir en tant que personne

vous donner le temps de réfléchir

lire

passer du temps avec ta famille

C’est quelque chose que vous pouvez réaliser petit à petit.

< >

Les plans de Dieu ne sont jamais improvisés.

Dieu ne nous promet pas la santé, ou que rien de mal ne nous arrivera. Ce qu’il promet, c’est qu’il sera avec nous dans la vallée de l’ombre de la mort, que même s’il semble que tout le monde nous quitte, il ne nous quittera jamais.

Nous lisons dans le prochain Net …

Suivez-moi sur mes réseaux sociaux en tant que:

Twitter: @SamAlcazarF

La poste N’ayez pas peur de la peur! est apparu en premier sur Sie2424.