Ne laissez pas le vieillissement vous gagner! Mangez ces aliments pour l’empêcher

“Nous sommes ce que nous mangeons”, cette phrase connue dans le monde entier et dont l’auteur est Ludwig Feuerbach, philosophe et anthropologue allemand. Fait référence au fait que nos organismes répondent aux aliments

17 avril 20206: 14 h

De nos jours, la nourriture et en particulier la nutrition à travers elle, sont au centre de la plupart des recherches scientifiques, cela est dû à la nécessité de tirer le meilleur parti des aliments pour assurer la santé et le bien-être.

Tout comme les athlètes augmentent leurs performances avec une alimentation équilibrée, un individu partout dans le monde peut éviter le vieillissement prématuré en choisissant de manger fréquemment les aliments suivants:

Sushi: la grande variété d’aliments riches en nutriments utilisés dans cette préparation d’origine japonaise, comme le saumon, les algues ou le soja, contiennent des substances comme le sélénium ou les oméga 3 qui réduisent les effets des radicaux libres, agents responsables du vieillissement prématuré.

Ail et oignon: Ces deux aliments sont incontournables dans la cuisine en raison de leur forte teneur en flavonoïdes, une substance qui, une fois ingérée, circule dans la circulation sanguine et est excrétée par la peau et les poumons, favorisant la régénération tissulaire.

Huile d’olive: cette huile est essentielle dans l’alimentation grâce à son équilibre en acides gras monoinsaturés et oléiques, qui aident à améliorer la pression artérielle, à réguler la graisse sanguine et à diminuer la pression artérielle, ce qui est prévu avec cet aliment est que le le sang est impeccable et s’écoule passivement pour oxygéner adéquatement la peau du visage.

D’autres aliments idéaux pour gagner la course à l’époque sont: l’avoine, le brocoli, les bleuets, les mûres, les fraises, les framboises, le jambon serrano, le chocolat et le curcuma, tous ces aliments sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants, alors n’hésitez pas à inclure le moins l’un d’eux dans votre alimentation quotidienne.

