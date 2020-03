Ne le jetez pas! Apprenez à fixer vos sacs avec du savon et de la colle scolaire

Avec ces trucs incroyables faits maison et super rapides, vous pouvez revenir en arrière pour récupérer ces vieux sacs qui pèlent ou qui pèlent le cuir.

23 mars 20202: 20 AM

Le lave-vaisselle est le savon idéal pour récupérer des sacs en cuir ou en synthétique, la colle blanche pour école joue également un rôle important dans la réparation de toutes sortes de matériaux délicats, ainsi que pour coller et masquer ces fissures gênantes.

Organisez vos sacs ou portefeuilles en cuir avec ces éléments simples

Ce que vous devez faire:

Tout d’abord, vous devez protéger vos mains avec des gants polyvalents.

Dans un récipient propre, commencez par mélanger 1 tasse d’eau avec 5 ml de savon à vaisselle.

Vous pouvez vous aider à mieux mélanger avec une brosse à dents propre.

Frottez soigneusement les parties endommagées du sac.

Avec un mouchoir non pelucheux et propre, vous devez retirer le savon de votre sac.

Commencez à appliquer la colle scolaire sur les fissures du sac et étendez le produit avec une brosse ou un pinceau.

Attendez quelques heures jusqu’à ce que la colle sèche complètement, puis coloriez les parties qui le méritent avec du cuir et du cirage à chaussures. Vous pouvez appliquer le bitume avec la brosse à dents que vous avez utilisée auparavant, mais il doit être propre et sec.

