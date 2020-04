Ne le mets pas! Découvrez quelles chaussures affectent sérieusement votre santé physique, évitez la douleur!

Saviez-vous que certaines chaussures peuvent sérieusement nuire à votre santé? Par conséquent, cette fois, nous allons vous montrer ce que certains d’entre eux sont, car ce sont probablement vos chaussures préférées.

26 avril 2020 11:18

Stiletto: Aussi connue sous le nom de talons aiguilles, cette chaussure déforme vos pieds car tout le poids du corps n’est supporté que par l’avant, elle vous fait également basculer le bassin vers l’avant ce qui provoque de graves problèmes de colonne vertébrale.

Sandales plates: Leur utilisation quotidienne provoque des problèmes esthétiques aux pieds tels que des cors, des fissures, entre autres. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c’est que ce type de chaussures n’absorbe pas l’impact qui provoque à long terme la fasciite plantaire.

Baskets: Celles-ci sont largement utilisées aujourd’hui, principalement par les jeunes car il s’agit d’une sorte de chaussures de sport avec une sneaker, elles sont également très confortables et flexibles, mais ce que très peu de gens savent, c’est qu’elles provoquent fasciite, tendinite et tension et douleur cutanée .

Des tongs: Ces chaussures sont l’une des plus courantes de notre liste car les tongs sont les chaussures préférées à la maison, mais elles sont également la principale cause d’inflammation des pieds et de l’état des tendons fibulaires.

Plateformes: Ceux-ci sont très populaires chez les femmes, car ils sont une sorte de talon moins douloureux, mais il est important de noter que leur absorption d’impact est presque nulle, ce qui endommage considérablement les genoux et les hanches.

