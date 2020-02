Ne le répétez pas! Découvrez les 5 erreurs de maquillage les plus courantes Vous ne pouvez pas le croire!

Le maquillage est un allié parfait qui nous accompagnera dans tous les événements importants

23 février 2020

Il est courant de sortir et de voir dans la rue de belles femmes avec un maquillage qui ne les rend pas si belles et ce facteur est très important, donc dans cet article, nous allons vous montrer certaines des erreurs les plus courantes lors du maquillage.

Sourcils très foncés: toutes les femmes n’ont pas de sourcils touffus, à cause de cela, il y a quelques conseils pour le maquillage, mais beaucoup de filles prennent cet argument et dessinent des sourcils exagérés, ce qui les rend rugueuses et rares.

Eyeliner pour chat: l’eye-liner pour chat est l’une des astuces de maquillage les plus compliquées à faire en raison de la précision et du pouls avec lesquels il doit être effectué, pour cette raison, il devient généralement une erreur courante.

Lèvres gercées: Hydrater les lèvres est une priorité pour porter un maquillage naturel et des rouges à lèvres hydratants pour remédier à ce problème et boire beaucoup d’eau.

Excès de mascara: les cils longs et épais donnent l’illusion d’avoir des yeux plus grands, un mascara peut aider à leur donner plus de volume, mais certaines filles avec l’émotion de les faire paraître plus étendues, appliquez des couches répétées de ce qui les rend rare



